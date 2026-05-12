Школьная учительница Путина заявила о гордости за своего ученика

Учительница Путина Вера Гуревич назвала президента настоящим патриотом России

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей, передает ТАСС.

Ранее Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы на Красной площади, а затем погостить в столице несколько дней. Для нее организовали особую культурную программу, а 11 мая российский лидер пригласил ее на совместный ужин в Кремле.

«Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны, он очень любит Россию. Он ценит и уважает жителей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок», — заметила преподаватель.

Гуревич подчеркнула, что Путин всегда обращался с обычными людьми уважительно, как простой «русский человек».

