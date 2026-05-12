20:17, 12 мая 2026

Школьная учительница Путина заявила о гордости за своего ученика

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей, передает ТАСС.

Ранее Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы на Красной площади, а затем погостить в столице несколько дней. Для нее организовали особую культурную программу, а 11 мая российский лидер пригласил ее на совместный ужин в Кремле.

«Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны, он очень любит Россию. Он ценит и уважает жителей, тружеников нашей страны. Он всегда с народом близок», — заметила преподаватель.

Гуревич подчеркнула, что Путин всегда обращался с обычными людьми уважительно, как простой «русский человек».

Ранее Путин дал отсрочку от призыва одной категории россиян. Теперь на отсрочку могут рассчитывать студенты МЧС.

