Путин дал отсрочку от призыва одной категории россиян

Путин подписал указ о праве на отсрочку от военной службы для студентов МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от военной службы для студентов вузов МЧС. Соответствующее распоряжение главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Данная мера затрагивает тех, кто учится очно в статусе курсанта и окончил колледж по тому же профилю. Право распространяется не более чем на 200 человек в год, следует из указа.

МЧС России было поручено представлять в Министерство обороны список граждан, обучающихся в таких вузах, в течение одного месяца с даты их зачисления. Также ведомству необходимо вести учет отчисленных.

Указ Путина вступил в силу с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что президент России подписал закон об освобождении от срочной службы некоторых россиян. Речь тогда шла о добровольцах, которые более полугода участвовали в боевых действиях.