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16:26, 21 апреля 2025Россия

Путин подписал закон об освобождении от срочной службы некоторых россиян

Путин подписал закон об освобождении добровольцев от срочной службы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от срочной службы некоторых россиян. Речь идет о добровольцах, которые более полугода участвовали в боевых действиях, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Как следует из поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», от призыва на военную службу освобождаются россияне, которые не менее шести месяцев участвовали в боях в составе добровольческих формирований Минобороны России — выполняли боевые задачи, участвовали в контртеррористических операциях.

При этом на время пребывания в таких формированиях бойцам предоставят отсрочку от срочной службы.

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