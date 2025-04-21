Путин подписал закон об освобождении добровольцев от срочной службы

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от срочной службы некоторых россиян. Речь идет о добровольцах, которые более полугода участвовали в боевых действиях, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Как следует из поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», от призыва на военную службу освобождаются россияне, которые не менее шести месяцев участвовали в боях в составе добровольческих формирований Минобороны России — выполняли боевые задачи, участвовали в контртеррористических операциях.

При этом на время пребывания в таких формированиях бойцам предоставят отсрочку от срочной службы.