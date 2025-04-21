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16:30, 21 апреля 2025Россия

Путин подписал закон о призыве на срочную службу по-новому

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о призыве на срочную службу по-новому. Речь идет об исполнении решения о призыве в армию в течение одного года, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Как следует из текста закона, если россиянина призвали на срочную службу в армию, но так и не отправили к месту прохождения службы в призывной период, то это решение должно быть исполнено в течение одного года.

Кроме того, согласно носовому закону появилась возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

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