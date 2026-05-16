Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

Зеленский назвал эскалацией указ Путина о гражданстве жителям Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с указом главы России Владимира Путина об упрощенном гражданстве для жителей Приднестровья. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский назвал указ российского лидера эскалацией, заявив, что таким образом Москва якобы ищет новые способы призвать в армию больше людей.

Украинский президент также сообщил, что поручил министерству иностранных дел страны обсудить ситуацию с Молдовой и ожидает предложений от спецслужб по «формату реагирования».

О том, что Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России, стало известно ранее 16 мая.