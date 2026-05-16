23:31, 16 мая 2026

На Украине обвинили Буданова во лжи после его слов о мобилизации

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) солгал о ситуации с мобилизацией в стране. Об этом в соцсети X заявила украинский историк Марта Гавришко.

«Буданов защищает бусификацию. "Все участвуют в защите суверенитета Украины", — говорит он. И это вопиющая ложь», — написала она.

Гавришко отметила, что принудительной мобилизации подвергаются только простые украинцы: механики, строители, водители грузовиков, тогда как сыновья депутатов, судей и прокуроров «наслаждаются комфортной жизнью на Западе».

По ее словам, во время боевых действий «богатые сидят и подсчитывают деньги, заработанные на смерти своих бедных соотечественников». «Это не "народная война"», — подчеркнула историк.

Ранее Буданов исключил смягчение мобилизации на Украине. Он пояснил, что это не представляется возможным из-за экономических проблем и отсутствия стимулов для украинцев участвовать в боевых действиях в качестве добровольцев.

