Депутат Рады Дубинский: Ермак получил платную камеру в СИЗО

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил платную камеру в СИЗО, после того как ему предъявили обвинения в легализации почти полмиллиарда гривен через проект «Династия» — строительство элитных резиденций в поселке Козин Киевской области. Детали его пребывания в следственном изоляторе раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«На момент его доставки, все "движение" перекрыли, зеков и сотрудников разогнали по камерам и кабинетам и приняли Ермака не на "боксе", как того требует инструкция, а усадили в кабинете у [начальника Киевского СИЗО Владимира] Халавки и держали там до вечера», — рассказал подробности нардеп.

По его словам, адвокаты Ермака написали заявку на платную камеру, которую ему согласовали вне очереди, что является еще одним нарушением.

«И Ермака, закрыв всем "кормушки", завели в камеру, накрыли на стол, и он переночевал. Утром хотели вывезти по такой же схеме. Но, не вышло с залогом», — отметил Дубинский.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за бывшего главу ОП Андрея Ермака. Он сделал это в качестве благодарности за помощь в уходе от ответственности в ДТП с пешеходом, закончившемся летальным исходом.