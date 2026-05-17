Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:27, 17 мая 2026Бывший СССР

Ермак получил платную камеру в СИЗО

Депутат Рады Дубинский: Ермак получил платную камеру в СИЗО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил платную камеру в СИЗО, после того как ему предъявили обвинения в легализации почти полмиллиарда гривен через проект «Династия» — строительство элитных резиденций в поселке Козин Киевской области. Детали его пребывания в следственном изоляторе раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«На момент его доставки, все "движение" перекрыли, зеков и сотрудников разогнали по камерам и кабинетам и приняли Ермака не на "боксе", как того требует инструкция, а усадили в кабинете у [начальника Киевского СИЗО Владимира] Халавки и держали там до вечера», — рассказал подробности нардеп.

По его словам, адвокаты Ермака написали заявку на платную камеру, которую ему согласовали вне очереди, что является еще одним нарушением.

«И Ермака, закрыв всем "кормушки", завели в камеру, накрыли на стол, и он переночевал. Утром хотели вывезти по такой же схеме. Но, не вышло с залогом», — отметил Дубинский.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за бывшего главу ОП Андрея Ермака. Он сделал это в качестве благодарности за помощь в уходе от ответственности в ДТП с пешеходом, закончившемся летальным исходом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

    Двое детей на электросамокате попали под колеса автомобиля

    Ермак получил платную камеру в СИЗО

    Назван исход матча «Краснодар» — «Оренбург»

    Премьер Словакии назвал ошибку Орбана по Украине

    Премьер Словакии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

    В окружении Трампа произошел раскол

    ВСУ атаковали Севастополь

    Последствия эпичного взрыва украинского БПЛА в Турции попали на видео

    Стало известно об активности ВСУ на границе с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok