23:56, 16 мая 2026

Премьер Словакии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине приобретет затяжной характер. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что эта война будет еще довольно долго продолжаться. Я говорил с российским президентом России [Владимиром] Путиным. Потом я говорил и с (...) [украинским лидером Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]», — сказал он.

По его мнению, стратегия Запада ослабить Россию конфликтом на Украине не работает. Он назвал иллюзией представления об этом некоторых европейских политиков.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Российский лидер также выразил готовность встретиться с Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

