CNN: В окружении Трампа произошел раскол из-за обсуждений новых ударов по Ирану

В окружении американского лидера Дональда Трампа произошел раскол, члены его администрации не могут прийти к единому мнению относительно Ирана. Обсуждение новых ударов по территории Исламской Республики встретило как поддержку, так и критику, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что споры в Белом доме разгорелись с новой силой после отъезда Трампа в Пекин, где, как ожидалось, удастся достигнуть прогресса по ситуации с Тегераном. Часть команды президента США, в том числе из Пентагона, поддерживает более жесткий подход и допускают новые удары по Ирану, другая часть полагает, что нужно продолжать переговоры.

По словам собеседников телеканала, Дональд Трамп высказывает недовольство по поводу продолжающегося закрытия Ормузского пролива, которое провоцирует рост цен на нефть и бензин в Соединенных Штатах.

«Президент Трамп рассматривает все варианты. Однако его предпочтение — всегда дипломатия», — указала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Ранее президент США заявил, что нашел способ закончить войну в Иране. По его словам, приостановки ядерной деятельности Ирана на 20-летний срок будет достаточно для того, чтобы завершить конфликт.