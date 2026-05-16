Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 16 мая 2026Мир

Трамп нашел способ закончить войну в Иране

Трамп: Остановки ядерной деятельности Ирана на 20 лет хватит для окончания войны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Приостановки ядерной деятельности Ирана на 20-летний срок будет достаточно для того, чтобы завершить войну. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с представителями СМИ.

«Дело в качестве гарантий… нужно, чтобы это были настоящие 20 лет», — подчеркнул глава Белого дома. По его словам, вооруженные силы Ирана были практически уничтожены, но может потребоваться «кое-какая работа по зачистке после месячного перемирия».

Как считает Трамп, военно-морская блокада Ормузского пролива США показала свою высокую эффективность настолько, что стороны пришли к перемирию. «Я сам не очень-то был настроен на подобное, но мы сделали одолжение Пакистану», — указал лидер Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран получил новое предложение от американской стороны после того, как Трамп не принял их инициативу об урегулировании конфликта. США убедили иранскую сторону, что вновь готовы взаимодействовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    На Западе раскрыли правду об Украине

    Названо число погибших россиян за время перемирия в честь Дня Победы

    Европе предрекли дефицит лекарств

    Трамп нашел способ закончить войну в Иране

    Европе предрекли войну с Россией из-за «опасного проекта»

    Москвичей предупредили о надвигающейся аномальной жаре

    В визите Трампа в Китай увидели плохой знак для США

    Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня

    Трамп отверг предложение Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok