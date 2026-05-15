15:13, 15 мая 2026

МИД Ирана раскрыл сообщение от Трампа

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Тегеран после заявления президента США Дональда Трампа о неприемлемости иранского предложения об урегулировании конфликта получил новое сообщение от американской стороны. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его цитирует ТАСС.

«То, что США отклонили предложение или ответ Ирана, относится к нескольким дням назад, когда господин Трамп написал в твите, что это неприемлемо. Однако после этого мы вновь получили от американской стороны сообщения о том, что они готовы продолжать переговоры и взаимодействие», — сказал иранский министр на конференции в индийском Нью-Дели.

9 марта Трамп и его президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Глава РФ высказал американскому коллеге соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Вскоре портал Axios сообщил, что в ходе беседы было озвучено предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.

