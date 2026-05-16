Последствия эпичного взрыва украинского БПЛА в Турции попали на видео

Опубликовано видео последствий взрыва украинского БПЛА в турецком Самсуне

Опубликовано видео последствий падения украинского беспилотного летательного аппарата под названием «Майя» в прибрежном городе Самсун, Турция. Кадры разместил Telegram-канал SHOT.

Дрон взорвался при ударе о землю на территории жилого района.

В результате инцидента повреждены крыши, окна и автомобили местных жителей. Как сообщают турецкие СМИ, беспилотник мог сбиться с маршрута и случайно залететь в воздушное пространство Турции. Обломки дрона разбросаны по одному из районов города.

Ранее сообщалось, что жители района Илкадым в Самсуне проснулись ранним утром из-за громких звуков. Вскоре после этого они обнаружили на улице обломки беспилотного устройства.