Главарь грузинских наемников ВСУ Мамулашвили обналичивал их деньги в США

Главарь грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили обналичивал значительную часть их денег через зарегистрированную в Соединенных Штатах Америки (США) некоммерческую организацию Georgian Humanitarian Legion. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США», — уточнил собеседник.

Основателями организации в штате Техас, помимо самого Мамулашвили, числятся его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп, который ранее фигурировал в расследованиях, связанных с мошенничеством и финансами.

