09:00, 16 мая 2026

Наемников ВСУ из Прибалтики уличили в бегстве с Украины

Мирошник: Иностранные наемники ВСУ бегут с Украины туда, где менее опасно
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Иностранные наемники из Прибалтики и Восточной Европы, вступившие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), бегут с Украины, чтобы найти работу в менее опасных местах. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Сегодня из состава иностранных наемников бегут европейцы, восточные европейцы, прибалты», — отметил Мирошник. По его словам, они уже не хотят участвовать в боевых действиях на Украине и находятся в поисках других вооруженных конфликтов, «где не так сильно бьют и не так опасно».

Когда иностранцы покидают ряды украинской армии, их заменяют теми, кто ищет заработок, или людьми с богатым криминальным прошлым, указал дипломат.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) 44-летнего гражданина Великобритании Саймона Уильяма Далби приговорили к 13 годам заочно. Он проходил как фигурант уголовного дела о наемничестве в вооруженном конфликте.

