Раскрыт гонорар британского стрелка-наемника в рядах ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 44-летнего гражданина Великобритании Саймона Уильяма Далби приговорили к 13 годам заочно по уголовному делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, в декабре 2022 года Далби прибыл на территорию Украины и вступил в ряды так называемого Интернационального легиона. Он прошел подготовку на территории тренировочных баз и был обеспечен обмундированием и вооружением. В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) он воевал против российской армии до осени 2023 года. За этот период ему заплатили гонорар в размере более 782 тысяч рублей.

По запросу России Далби объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что формирование иностранных наемников ВСУ «Грузинский национальный легион» (организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов) фактически прекратило свое существование, оставшиеся на Украине бойцы распределены по другим подразделениям.