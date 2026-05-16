Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:11, 16 мая 2026Спорт

Роналду снова не смог выиграть титул в составе «Аль-Насра»

«Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл в финале Второй Азиатской Лиги чемпионов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Armando Franca / AP

Роналду снова не смог выиграть титул в составе «Аль-Насра». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Саудовский клуб с португальцем в составе проиграл в финале Второй Азиатской Лиги чемпионов японскому «Гамба Осаке» со счетом 0:1. 41-летний Роналду отыграл всю встречу и не отметился результативными действиями.

Таким образом, португальский форвард упустил 14-й по счету титул с момента перехода в «Аль-Наср» в 2023 году. В последний раз он выигрывал трофей на клубном уровне в составе «Ювентуса». Это было в 2021 году, тогда Роналду покорился Кубок Италии.

Ранее букмекеры высказались относительно шансов Роналду выиграть первый трофей с «Аль-Насром» в текущем сезоне. Они оценили их с коэффициентом 1,48.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского встревожило решение Путина по Приднестровью

    Главарь грузинских наемников ВСУ обналичивал их деньги в США

    Роналду снова не смог выиграть титул в составе «Аль-Насра»

    Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост

    Российская рок-группа попала в базу «Миротворца»

    В США оценили эффективность угроз Трампа против Ирана

    На Украине пожаловались на громящий тылы ВСУ пятую неделю самолет-призрак

    Производитель eFootball прекратит поддержку игры в России

    Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

    ВСУ ударили по регионам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok