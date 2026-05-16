«Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл в финале Второй Азиатской Лиги чемпионов

Роналду снова не смог выиграть титул в составе «Аль-Насра».

Саудовский клуб с португальцем в составе проиграл в финале Второй Азиатской Лиги чемпионов японскому «Гамба Осаке» со счетом 0:1. 41-летний Роналду отыграл всю встречу и не отметился результативными действиями.

Таким образом, португальский форвард упустил 14-й по счету титул с момента перехода в «Аль-Наср» в 2023 году. В последний раз он выигрывал трофей на клубном уровне в составе «Ювентуса». Это было в 2021 году, тогда Роналду покорился Кубок Италии.

Ранее букмекеры высказались относительно шансов Роналду выиграть первый трофей с «Аль-Насром» в текущем сезоне. Они оценили их с коэффициентом 1,48.