Европейская страна первой в мире даст гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

22:07, 16 мая 2026

Мальта первой в мире даст гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мальта стала первой страной в мире, которая даст гражданам бесплатный доступ к нейросети ChatGPT Plus. Об этом сообщила компания OpenAI.

Отмечается, что первый этап проекта «Искусственный интеллект для всех», в рамках которого предоставят бесплатный доступ к нейросети, стартует уже в мае.

«Благодаря этому курсу "Искусственный интеллект для всех" мы гарантируем, что каждый гражданин, независимо от его происхождения, получит возможность обрести уверенность и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире», — заявил министр экономики Мальты Сильвио Шембри.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру исскуственного интеллекта (ИИ).

