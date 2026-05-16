ВСУ ударили по регионам России

Минобороны: Силы ПВО за два часа уничтожили 67 БПЛА ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа атаковали беспилотниками десять российских регионов. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские дроны над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Помимо этого, беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря.

Атаки были совершены в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени, всего уничтожено 67 дронов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 89 беспилотников ВСУ над территорией России.