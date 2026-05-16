20:43, 16 мая 2026

В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России в течение пяти часов

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О массированной атаке на регионы России в течение пяти часов сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 15:00 по 20.00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Налетам подверглись территории Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, а также Московского региона. Дроны также уничтожали над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 26 летевших на столицу беспилотниках. Их также сбили системы ПВО. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнял Собянин.

