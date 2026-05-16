Собянин сообщил о 26 летевших на Москву беспилотниках

17:24, 16 мая 2026Россия

Собянин: Системы ПВО за день сбили 26 летевших на Москву беспилотников
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 26 летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Первые сообщения об уничтожении дронов появились в 2 часа ночи. Затем с переодичностью в один-три часа сообщалось о сбитии от одного до четырех беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

Только за последние два часа были сбиты 11 беспилотников. Так, в 17:06 Собянин сообщил о четырех летевших на Москву дронах, спустя шесть минут — еще о двух.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая над регионами России перехватили 138 украинских беспилотников. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Орловская, Тульская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская и Тверская области, а также Краснодарский край, Крым и Московский регион.

