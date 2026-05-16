ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 138 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 138 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Попытки атак были предприняты в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая по московскому времени. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Орловская, Тульская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская и Тверская области, а также Краснодарский край, Крым и Московский регион. Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде. В результате атаки пострадали девять человек, в том числе ребенок.