Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 16 мая 2026Россия

ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 138 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 138 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Попытки атак были предприняты в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая по московскому времени. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Орловская, Тульская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская и Тверская области, а также Краснодарский край, Крым и Московский регион. Кроме того, дроны были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде. В результате атаки пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

    Названы самые вредные продукты для сердца

    Зеленскому предрекли участь «хромой утки» из-за Ермака

    Стоматолог объяснила скрытую опасность жвачек

    ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

    Названа зарплата специалистов из фильма «Дьявол носит Prada» в России

    Россиян предупредили о связи плохих зубов в детстве с риском инфаркта во взрослом возрасте

    Черные вдовы могут появиться в Подмосковье

    В России высказались об окончании СВО в 2026 году

    Россиянам назвали способ дожить до 100 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok