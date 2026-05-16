Наука и техника
22:47, 16 мая 2026

Производитель eFootball прекратит поддержку игры в России

Евгений Силаев
Фото: Issei Kato / Reuters

Японская компания Konami полностью закроет доступ к симулятору eFootball в России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте проекта.

«С 15.06.2026 06:00 (UTC) мы прекращаем предоставление услуг в России и Беларуси. Мы хотели бы поблагодарить всех игроков за их огромную поддержку. Без вас мы бы не смогли достичь этого. Хотя до окончания предоставления услуг осталось совсем немного времени, мы надеемся, что вам понравится eFootball», — говорится в заявлении.

Ранее японская корпорация Konami решила зарегистрировать в России товарный знак серии видеоигр Silent Hill.

