15:02, 28 августа 2025Экономика

Создатель ужасов решил зарегистрировать в России товарный знак

Роспатент: Konami подала заявку на регистрацию товарного знака серии Silent Hill
Кирилл Луцюк

Скриншот: Игра «Silent Hill 2 Remake»

Японская корпорация Konami решила зарегистрировать в России товарный знак серии видеоигр в жанре хоррор — Silent Hill. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявка в ведомство поступила 26 августа 2025 года. Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг, которые включают продажу компьютерных программ, программного обеспечения, видео- и аудиозаписей, игр для аркадных автоматов, игровых консолей, настольных и карточных игр, а также предоставление онлайн-услуг.

По прогнозам, новая игра из серии Silent Hill выйдет уже в конце сентября 2025 года. События новой части развернутся в Японии 1960-х годов. Главной героиней игры будет девушка-подросток Хинако Симидзу, которой предстоит выживать в родном городе, который внезапно стал опасным. Как заявили создатели игры, геймерам предстоит насладиться историей о красоте ужаса и об ужасе красоты.

