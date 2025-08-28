Создатель ужасов решил зарегистрировать в России товарный знак

Японская корпорация Konami решила зарегистрировать в России товарный знак серии видеоигр в жанре хоррор — Silent Hill. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявка в ведомство поступила 26 августа 2025 года. Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг, которые включают продажу компьютерных программ, программного обеспечения, видео- и аудиозаписей, игр для аркадных автоматов, игровых консолей, настольных и карточных игр, а также предоставление онлайн-услуг.
По прогнозам, новая игра из серии Silent Hill выйдет уже в конце сентября 2025 года. События новой части развернутся в Японии 1960-х годов. Главной героиней игры будет девушка-подросток Хинако Симидзу, которой предстоит выживать в родном городе, который внезапно стал опасным. Как заявили создатели игры, геймерам предстоит насладиться историей о красоте ужаса и об ужасе красоты.