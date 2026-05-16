22:34, 16 мая 2026

Путин совершит поездку за границу на переговоры после визита Трампа в Пекин

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Китай через несколько дней после того, как в Пекине побывал американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина назначены на вторник. В Кремле подчеркнули, что российский лидер внимательно следил за визитом Трампа в Пекин.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят «основные международные и региональные проблемы» и подпишут некоторые двусторонние документы. Издание отмечает, что ценность РФ для Китая в качестве надежного поставщика энергии выросла на фоне конфликта в Иране.

В статье упоминается недавнее выступление Владимира Путина после празднования Дня Победы. Он сказал, что Москва и Пекин «очень близки к соглашению о значительном шаге вперед в сотрудничестве в нефтегазовой отрасли». Тогда президент РФ понадеялся, что этот вопрос удастся окончательно решить в ходе его визита в Китай.

