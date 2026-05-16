ВХ: На Украине жалуются на громящий тылы ВСУ пятую неделю самолет-призрак Су-57

Украинские ресурсы жалуются на неулавимый российский самолет, который пятую неделю подряд громит тылы Вооруженных сил республики (ВСУ). Предположительно, речь идет об истребителе пятого поколения Су-57, который прозвали самолетом-призраком, передает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«Машина выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и мгновенно уходит из зоны обнаружения, после чего в ближнем тылу ВСУ (в Сумской, Черниговской и Полтавской областях) взлетают на воздух логистические узлы», — раскрыл схему работы борта Telegram-канал.

Согласно предварительным оценкам, за это время истребитель сделал как минимум 30 пусков, которые принесли результаты. Основными его целями становились железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, использующиеся для поставок западной военной помощи для Киева.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО. По его словам, это превосходство было подтверждено на поле боя.