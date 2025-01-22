Трамп анонсировал создание компании для инвестиций в ИИ

Президент Трамп заявил о создании компании, которая инвестирует $500 млрд в ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру исскуственного интеллекта (ИИ). Его слова приводит РИА Новости.

Предприятие получит название StarGate.

Отмечается, что американский глава выступал в компании руководителей разработчика программного обеспечения Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Он назвал их «огромной группой талантов и денег».

16 января Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделла. Уточняется, что власти Соединенных Штатов являются крупным клиентом Microsoft, в том числе ее облачной инфраструктуры.