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01:41, 22 января 2025Экономика

Трамп анонсировал создание компании для инвестиций в ИИ

Президент Трамп заявил о создании компании, которая инвестирует $500 млрд в ИИ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру исскуственного интеллекта (ИИ). Его слова приводит РИА Новости.

Предприятие получит название StarGate.

Отмечается, что американский глава выступал в компании руководителей разработчика программного обеспечения Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Он назвал их «огромной группой талантов и денег».

16 января Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделла. Уточняется, что власти Соединенных Штатов являются крупным клиентом Microsoft, в том числе ее облачной инфраструктуры.

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