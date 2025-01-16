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06:08, 16 января 2025Мир

Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft

Semafor: Трамп и Маск встретились с гендиректором Microsoft Сатьей Наделла
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск встретились с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделла. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности этой встречи не раскрываются. По данным издания, власти Соединенных Штатов являются крупным клиентом Microsoft, в том числе ее облачной инфраструктуры. Автор пишет, что со сменой администрации в Белом доме компания может многое «приобрести или потерять».

Ранее Трамп заявил, что Маск не сможет заменить его на посту главы государства. Во время выступления на конференции в Аризоне Трамп указал на появление слухов, что он якобы уступил бразды президентства Маску. Политик объяснил, что это ложь. Маск не станет президентом, так как не родился на территории США. Поэтому Трамп подчеркнул, что чувствует себя в безопасности.

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