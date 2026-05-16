Трамп сравнил себя и Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Трамп показал разницу между собой и Байденом на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином выложил в соцсеть Truth Social фотоколлаж.

На первом фото изображен экс-президент Джо Байден, который отвернулся от лидера КНР. На втором — актуальное фото Трампа, пожимающего руку китайскому главе.

«Вот эта разница!», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана. Однако в Соединенных Штатах назвали визит президента в Китай провальным.