22:28, 16 мая 2026

Трамп сравнил себя и Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Kenny Holston / Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином выложил в соцсеть Truth Social фотоколлаж.

На первом фото изображен экс-президент Джо Байден, который отвернулся от лидера КНР. На втором — актуальное фото Трампа, пожимающего руку китайскому главе.

«Вот эта разница!», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана. Однако в Соединенных Штатах назвали визит президента в Китай провальным.

