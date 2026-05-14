ГВ «Север» мощным ударом уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ и показала это на видео

Военнослужащие российской группировки войск (ГВ) «Север» продолжают вскрывать и уничтожать пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами с Волчанского района «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео разгром вражеского пункта управления беспилотниками 159-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе, которая начинается южнее села Покаляное и заканчивается на окраине поселка Белый Колодезь.

«Уничтожение вражеских минометных расчетов и операторов БПЛА, укрывшихся под кронами деревьев, является крайне важным элементом боевой работы, позволяющим минимизировать потери наших войск, наступающих, как вдоль реки Северский Донец, так и в районе Чайковки», — отметили российские военные.

Протяженность лесополосы, где был обнаружен украинский пункт, около восьми километров и она является основным укрытием противника на данном участке фронта.

