Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 14 мая 2026Бывший СССР

ГВ «Север» мощным ударом уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ и показала это на видео

ГВ «Север» мощным ударом уничтожила ПУ БПЛА ВСУ в Волчанском районе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Военнослужащие российской группировки войск (ГВ) «Север» продолжают вскрывать и уничтожать пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами с Волчанского района «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео разгром вражеского пункта управления беспилотниками 159-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе, которая начинается южнее села Покаляное и заканчивается на окраине поселка Белый Колодезь.

«Уничтожение вражеских минометных расчетов и операторов БПЛА, укрывшихся под кронами деревьев, является крайне важным элементом боевой работы, позволяющим минимизировать потери наших войск, наступающих, как вдоль реки Северский Донец, так и в районе Чайковки», — отметили российские военные.

Протяженность лесополосы, где был обнаружен украинский пункт, около восьми километров и она является основным укрытием противника на данном участке фронта.

Ранее ГВ «Север» показала срыв планов ВСУ по переброске военной техники на Теткинский участок фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла мощные удары ракетами по Киеву. Какие объекты стали целями атаки?

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    ГВ «Север» мощным ударом уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ и показала это на видео

    Трамп осыпал Си Цзиньпина комплиментами

    Женщины раскрыли самую большую ошибку мужчин в сексе

    Фиктивные медцентры заработали 100 миллионов рублей на россиянах

    Трамп одной фразой описал переговоры с Си Цзиньпином

    В Латвии предрекли падение правительства

    Россиян предупредили о потере зрения из-за веток сирени дома

    Госсекретарь США понадеялся на помощь Китая в открытии Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok