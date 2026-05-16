Необычная остановка появилась в российском городе

В Калуге построили необычную остановку на одного

В Калуге появилась необычная остановка общественного транспорта, предназначенная для одного человека. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Деревянный объект желтого цвета, оснащенный одноместной скамейкой, установили рядом с пожарной частью по адресу 3-й Академический проезд. Жители российского города считают, что остановку построили пожарные, чтобы иметь возможность скрыться от дождя.

В управлении архитектуры и градостроительства Калуги заявили, что постройка стоит на никому не принадлежащем участке. Согласно правилам, неправомерно размещенный объект необходимо снести. Сейчас остановку готовят к демонтажу.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники коммунальных служб нанесли разметку на дорогу с ямой. Власти заявили, что устранить дефект на пешеходном переходе сразу не было возможности.