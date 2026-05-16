Раскрыты подробности сбора денег на залог для Ермака

Железняк заявил, что деньги на залог для Ермака собрали, но не успели перевести

Деньги на залог для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, обвиняемого в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, собрали, но не успели перевести. Подробности раскрыл депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Вчера срочно искали деньги на залог для Ермака. Когда поняли, что не успевают, пошли во все тяжкие. В конце дня деньги уже вносили от кого только могли. (...) Банки все это под давлением принимали», — написал депутат.

Он рассказал, что необходимую сумму в итоге собрали, но не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины. По утверждению Железняка, причиной стало разосланное банкам предупреждение от Госфинмониторинга о том, что источники средств будут тщательно проверяться. «Комичность ситуации заключается в том, что руководство Госфинмониторинга назначал лично Ермак», — заявил депутат.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 293 миллионов рублей). Залог не был внесен, и бывший глава офиса президента Украины остался под стражей.