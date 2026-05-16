Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 16 мая 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности сбора денег на залог для Ермака

Железняк заявил, что деньги на залог для Ермака собрали, но не успели перевести
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Деньги на залог для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, обвиняемого в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, собрали, но не успели перевести. Подробности раскрыл депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Вчера срочно искали деньги на залог для Ермака. Когда поняли, что не успевают, пошли во все тяжкие. В конце дня деньги уже вносили от кого только могли. (...) Банки все это под давлением принимали», — написал депутат.

Он рассказал, что необходимую сумму в итоге собрали, но не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины. По утверждению Железняка, причиной стало разосланное банкам предупреждение от Госфинмониторинга о том, что источники средств будут тщательно проверяться. «Комичность ситуации заключается в том, что руководство Госфинмониторинга назначал лично Ермак», — заявил депутат.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 293 миллионов рублей). Залог не был внесен, и бывший глава офиса президента Украины остался под стражей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    В Киеве сделали тяжелое признание после ударов России

    В результате атаки ВСУ в ДНР погиб подросток

    Необычная остановка появилась в российском городе

    Избившего соседку чеченского бойца ММА исключили из клуба «Ахмат»

    Российского туриста арестовали в Турции из-за обвинений в домогательстве

    Популярный блогер проехал по центру Москвы на диване

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России в течение пяти часов

    Экс-солиста группы «АукцЫон» госпитализировали

    Названа возможная кандидатура на пост главы Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok