Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:28, 15 мая 2026Бывший СССР

Ермак проведет выходные в СИЗО

Для экс-главы ОП Украины не собрали залог, он проведет ывходные в СИЗО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак проведет предстоящие выходные в СИЗО. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает издание «Страна».

Он объяснил, что политик останется под стражей, поскольку его окружение не смогло собрать необходимую для залога сумму. Сейчас собраны сто миллионов гривен из требуемых 140 миллионов.

Ранее политолог и публицист Георгий Дибров в беседе с «Лентой.ру» предположил, что Ермак выполняет роль «наживки на живца» в деле охоты на крупных региональных «пираний» украинской коррупции. Объявив крупную сумму залога, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ищут повод расследовать более громкие коррупционные схемы.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 293 миллионов рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Дилеры нашли способ дисциплинировать недобросовестных продавцом машин с пробегом

    Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

    В Москве загорелась многоэтажка

    В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

    Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

    Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

    В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

    Ермак проведет выходные в СИЗО

    На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok