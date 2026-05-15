Ермак проведет выходные в СИЗО

Для экс-главы ОП Украины не собрали залог, он проведет ывходные в СИЗО

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак проведет предстоящие выходные в СИЗО. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает издание «Страна».

Он объяснил, что политик останется под стражей, поскольку его окружение не смогло собрать необходимую для залога сумму. Сейчас собраны сто миллионов гривен из требуемых 140 миллионов.

Ранее политолог и публицист Георгий Дибров в беседе с «Лентой.ру» предположил, что Ермак выполняет роль «наживки на живца» в деле охоты на крупных региональных «пираний» украинской коррупции. Объявив крупную сумму залога, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ищут повод расследовать более громкие коррупционные схемы.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 293 миллионов рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.