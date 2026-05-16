20:18, 16 мая 2026Авто

Автомобиль протаранил толпу людей в Италии

Fatto Quotidiano: Автомобиль въехал в толпу людей в Италии, семеро пострадали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom

В итальянском городе Модена автомобиль протаранил толпу людей, несколько пострадали. Об инциденте пишет газета Fatto Quotidiano.

Водителем авто является мужчина в возрасте около 30 лет. По данным издания, его машина въехала в толпу на полной скорости, после чего скрылась с места происшествия. В результате минимум семь человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших лишилась обеих ног после того, как авто прижало ее к витрине магазина.

По словам очевидцев, водитель также пострадал. Вскоре после происшествия его удалось задержать.

Ранее россиянка осталась со шрамом на пол-лица после аварии на машине скорой помощи. В реаниматор врезался пикап, виновным признали 19-летнего водителя. Пострадавшая получила компенсацию 250 рублей.

