Автомобиль протаранил толпу людей в Италии

Fatto Quotidiano: Автомобиль въехал в толпу людей в Италии, семеро пострадали

В итальянском городе Модена автомобиль протаранил толпу людей, несколько пострадали. Об инциденте пишет газета Fatto Quotidiano.

Водителем авто является мужчина в возрасте около 30 лет. По данным издания, его машина въехала в толпу на полной скорости, после чего скрылась с места происшествия. В результате минимум семь человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших лишилась обеих ног после того, как авто прижало ее к витрине магазина.

По словам очевидцев, водитель также пострадал. Вскоре после происшествия его удалось задержать.

