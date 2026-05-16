Россиянка получила 250 рублей за шрам на пол-лица после аварии на скорой

В Уфе женщина получила 250 рублей за шрам на пол-лица после аварии на скорой

Жительница Уфы получила 250 рублей за шрам на пол-лица, который появился после аварии на машине скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось в октябре 2025 года на улице Бакалинской. Скорая доставляла россиянку в больницу с нестабильной стенокардией, во время поездки реанимобиль Ford с водителем, двумя фельдшерами, врачом и пациенткой Кристиной внутри столкнулся с пикапом Dodge RAM. После удара машина скорой перевернулась, на лицо Кристины упало реанимационное оборудование, а ноги придавило кушеткой. Женщину и остальных пострадавших через выбитое окно вытащили из машины прохожие.

Пациентка получила множественные ушибы головы и ног, лицо пришлось зашивать. После аварии дети Кристины с аутизмом боялись подходить к ней из-за шрамов на лице. Виновником аварии признали 19-летнего водителя пикапа. Его оштрафовали на 500 рублей. Кристина обратилась в страховую компанию ВСК и потребовала компенсацию физического и морального вреда. По ее словам, экспертизу проводили долго и в итоге определили травмы как «легкий вред здоровью». Выплата составила 250 рублей.

Пострадавшая пыталась вновь обратиться в страховую, однако ее звонки игнорируют. Кристина также пожаловалась, что дело не продвигается из-за связей отчима водителя пикапа. По данным канала, родитель виновника ДТП является учредителем крупных строительных компаний.

