17:30, 16 мая 2026

Трех крупных собак заперли в тесной клетке в российском регионе

Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Ленинградской области трех крупных собак заперли в тесной клетке. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Речь идет о поселке Пудость Гатчинского района. Местные жители услышали ночью громкий скулеж и лай и решили найти, откуда и по какой причине раздаются звуки. Придя на место, они обнаружили трех истощенных собак породы кане-корсо, которые были заперты в настолько тесной клетке, что не могли даже сесть в ней. Предположительно, одна из них — кормящая мать. Люди решили покормить животных, и те жадно набросились на еду и воду.

Жителям Пудости удалось найти хозяев собак — эти жильцы переехали недавно, поэтому с ними никто не знаком. Обнаружившие изможденных животных не знают, что делать и как помочь им. Они предполагают, что собак могли украсть, поскольку прежде их на этом участке не было. Одна из местных жительниц заявила, что намерена обратиться в управление ветеринарии и к волонтерам-зоозащитникам.

«Участковый у нас за много километров сидит, поедет он к нам или не поедет? Мы не понимаем, куда нам звонить и что нам делать. Но собак-то жалко. Вообще какой-то беспредел просто», — заключила она.

Ранее сообщалось, что москвичка превратила съемную квартиру в приют для примерно 30 кошек, за которыми не ухаживала. Когда питомцев обнаружили, некоторые из них были в критическом состоянии.

