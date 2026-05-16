17:31, 16 мая 2026

Россиян предупредили о смертельно опасном предвестнике инсульта

Врач Азизова: Острая и внезапная головная боль может быть предвестником инсульта
Наталья Обрядина

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Симптомы инсульта зависят от того, в какой области мозга нарушено кровообращение и насколько обширно поражение, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова. О главных предвестниках этого смертельно опасного недуга она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач отметила, что симптомами надвигающегося инсульта могут быть острая и внезапная головная боль и головокружение, особенно если они сопровождаются тошнотой, рвотой и ощущением вращения. Также, по ее словам, на приближающийся инсульт могут указывать выраженная слабость, асимметрия лица, например, появление несимметричной улыбки из-за опущения одного уголка рта, двигательные нарушения, дезориентация в пространстве и времени.

«К менее очевидным, но настораживающим признакам инсульта относятся нарушения слуха и зрения, например, двоение или помутнение в глазах, а также речевые расстройства — у человека могут появиться трудности с подбором слов или нечеткая речь», — отметила врач.

При появлении двух-трех из перечисленных симптомов доктор рекомендовала срочно вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия врачей пострадавшего человека следует уложить на ровную поверхность и освободить от стесняющей одежды, чтобы улучить кровоснабжение головного мозга, добавила она.

Ранее исследователи выявили неочевидный фактор риска инсульта. Они установили, что слишком низкий и слишком высокий пульс в состоянии покоя могут повышать риск развития этой патологии.

