18:06, 16 мая 2026Мир

Путин поговорил с президентом ближневосточной страны

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте российского лидера.

В ходе беседы президенты обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Обе стороны отметили важность продолжения поиска компромиссных мирных решений конфликта с учетом интересов всех государств региона.

Лидеры также выразили удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Путин и Аль Нахайян договорились продолжить активные двусторонние контакты. Российский президент также поблагодарил главу ОАЭ за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина. Поездка запланирована на 19-20 мая.

