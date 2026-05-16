Звезда «Форсажа» в оголяющем тело платье вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Звезда «Форсажа» Джордана Брюстер в откровенном платье вышла на красную дорожку

Американская актриса Джордана Брюстер, известная по роли Мии Торетто в серии фильмов «Форсаж», вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Кадры публикует Page Six.

46-летняя артистка появилась на публике в черном платье Roberto Cavalli, которое оголяло ее тело. Изделие было декорировано прозрачными вставками из кружева по бокам, сквозь них просвечивалось нижнее белье. Помимо этого, звезда надела босоножки в тон наряду и колье с массивными камнями кремового и темного оттенков.

В ноябре 2025 года звезда «Форсажа» попала в рейтинг самых красивых женщин в мире. Речь шла об актрисе Ванессе Кирби, которая, по мнению пластического хирурга Джулиана де Сильвы, должна занимать четвертое место в строчке. Первые три позиции в списке доктор отдал актрисам Эмме Стоун, Зендее и Фриде Пинто.