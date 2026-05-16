19:09, 16 мая 2026Экономика

Евросоюз обвинили в давлении на китайские компании

Bloomberg: Китай обвинил Евросоюз в давлении на компании страны
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Министерство коммерции Китая обвинило Европейский союз (ЕС) в давлении на компании страны. Об этом пишет Bloomberg.

В ведомстве заявили, что Брюссель увеличил частоту и масштабы расследований в отношении китайских компаний. Проверки затронули, в частности, компанию Nuctech Co, которая занимается разработкой систем безопасности и досмотрового оборудования для аэропортов, железнодорожных вокзалов и других мест.

«ЕС требует от китайских банков сотрудничества и запрашивает обширные данные, не связанные с расследованиями, что влияет на деятельность компаний в Европе», — добавили в министерстве КНР.

Ранее сообщалось, что Китай новым планом по развитию экономики создал угрозу для европейских стран. Пекин намерен не только заниматься традиционными отраслями промышленности, но и развивать такие новые технологии, как робототехника и биомедицина.

