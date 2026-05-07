Китай создал новую угрозу для европейской экономики

Bloomberg: Китай собрался обогнать Европу в области передовых технологий

Новый пятилетний план Китая оказался серьезным предупреждением европейской экономике, которая рискует утратить последние преимущества. Об этом сообщило Bloomberg.

По его прогнозам, экономика КНР, от подъема которой долгое время получали выгоду Германия и другие производственные центры, стала представлять угрозу процветанию ЕС. Причиной таких мрачных прогнозов стало то, что Пекин намерен не ограничиваться модернизацией традиционных отраслей промышленности (химической, машиностроительной и других), на которых крупные европейские компании сколотили свои богатства. Китайские власти собрались развивать новые и передовые технологии. Речь в данном случае идет о робототехнике, биомедицине и термоядерной энергетике. Это чревато рисками для аналогичных сегментов в Евросоюзе.

Агентство подчеркнуло, что хотя Пекин говорит о собственном развитии и устойчивости, результаты его политики стали экзистенциальной угрозой для значительной части европейской экономики. В свою очередь, у европейских чиновников появилось больше оснований усомниться в модели свободного рынка, на которую они долгое время полагались.

Особенно сильное беспокойство царит в Германии, крупнейшей экономике Европы. Страна практически не демонстрирует роста с начала пандемии, а объем промышленного производства падает с конца 2017 года.

По словам представителя германских машиностроителей в Пекине Клаудии Барковски, Китай переходит от масштабов к качеству, эффективности и устойчивости. Этот переход все больше затрагивает те области, в которых европейская машиностроительная промышленность традиционно была очень сильна.

В начале апреля 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал средние по размеру державы объединиться и противостоять Китаю. До этого он грозил Китаю карательными пошлинами по американскому образцу.