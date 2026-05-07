Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 7 мая 2026Экономика

Китай создал новую угрозу для европейской экономики

Bloomberg: Китай собрался обогнать Европу в области передовых технологий
Кирилл Луцюк

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Новый пятилетний план Китая оказался серьезным предупреждением европейской экономике, которая рискует утратить последние преимущества. Об этом сообщило Bloomberg.

По его прогнозам, экономика КНР, от подъема которой долгое время получали выгоду Германия и другие производственные центры, стала представлять угрозу процветанию ЕС. Причиной таких мрачных прогнозов стало то, что Пекин намерен не ограничиваться модернизацией традиционных отраслей промышленности (химической, машиностроительной и других), на которых крупные европейские компании сколотили свои богатства. Китайские власти собрались развивать новые и передовые технологии. Речь в данном случае идет о робототехнике, биомедицине и термоядерной энергетике. Это чревато рисками для аналогичных сегментов в Евросоюзе.

Агентство подчеркнуло, что хотя Пекин говорит о собственном развитии и устойчивости, результаты его политики стали экзистенциальной угрозой для значительной части европейской экономики. В свою очередь, у европейских чиновников появилось больше оснований усомниться в модели свободного рынка, на которую они долгое время полагались.

Материалы по теме:
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

Особенно сильное беспокойство царит в Германии, крупнейшей экономике Европы. Страна практически не демонстрирует роста с начала пандемии, а объем промышленного производства падает с конца 2017 года.

По словам представителя германских машиностроителей в Пекине Клаудии Барковски, Китай переходит от масштабов к качеству, эффективности и устойчивости. Этот переход все больше затрагивает те области, в которых европейская машиностроительная промышленность традиционно была очень сильна.

В начале апреля 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал средние по размеру державы объединиться и противостоять Китаю. До этого он грозил Китаю карательными пошлинами по американскому образцу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом денег

    «Волки» и «единороги» вышли на российский рынок труда

    Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok