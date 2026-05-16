В массовом ДТП с грузовиком под Москвой пострадали девять человек

В массовом ДТП с участием восьми легковых автомобилей и грузовика в Подмосковье пострадали девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
«Пять из них госпитализировали, четверым оказали амбулаторную помощь», — говорится в сообщении.
По данным канала, авария произошла на 65-м километре Московского большого кольца. Предварительно, грузовик влетел в восемь машин, которые стояли на светофоре.
На данный момент движение в сторону Дмитрова перекрыто, пробка растянулась на несколько километров.
Ранее сообщалось, что автомобиль Infiniti влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в центре Москвы. В этот момент там находились люди. Пострадали минимум трое.