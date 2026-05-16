Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:24, 16 мая 2026Авто

В массовом ДТП с грузовиком под Москвой пострадали девять человек

«112»: В массовом ДТП в Подмосковье пострадали девять человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В массовом ДТП с участием восьми легковых автомобилей и грузовика в Подмосковье пострадали девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Пять из них госпитализировали, четверым оказали амбулаторную помощь», — говорится в сообщении.

По данным канала, авария произошла на 65-м километре Московского большого кольца. Предварительно, грузовик влетел в восемь машин, которые стояли на светофоре.

На данный момент движение в сторону Дмитрова перекрыто, пробка растянулась на несколько километров.

Ранее сообщалось, что автомобиль Infiniti влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в центре Москвы. В этот момент там находились люди. Пострадали минимум трое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    «Бавария» стала чемпионом Германии и установила рекорд Европы

    В Госдуме рассказали дачникам о способах сэкономить на ЖКХ за городскую квартиру

    Дуров соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

    В российском городе вспыхнул ангар

    Стали известны подробности о найденном у берегов Дании мертвом ките

    В массовом ДТП с грузовиком под Москвой пострадали девять человек

    На Украине мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК

    Женщина втайне от семьи пыталась уехать в Москву из Бишкека и исчезла

    В Иране возобновили строительство второго энергоблока атомной электростанции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok