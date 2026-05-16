19:53, 16 мая 2026Силовые структуры

Полицейских из российского города заподозрили в изнасиловании двух женщин

Полицейских из Иванова заподозрили в изнасиловании фигурантки дела о наркотиках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Двух полицейских из Иванова заподозрили в изнасиловании двух женщин, одна из которых замешана в уголовном деле. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Ивановской области.

Первое преступление совершено двумя сотрудниками полиции в отношении фигурантки дела о незаконном обороте наркотиков. Во втором случае один из этих сотрудников вместе с сожительницей изнасиловал еще одну женщину. Обе пострадавшие не обращались в полицию, факты произошедшего были выявлены оперативниками собственной безопасности.

Подозреваемые были задержаны. Материалы по делу переданы в СУ СК России по региону. Если вина полицейских подтвердится, они будут уволены и понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Челябинске таксист изнасиловал и расправился с молодой россиянкой. Мужчину обвиняют по трем статьям, уголовное дело было направлено в суд.

