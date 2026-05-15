Таксист изнасиловал и расправился с молодой россиянкой

В Челябинске осудят таксиста за изнасилование и убийство пассажирки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске осудят таксиста за изнасилование и расправу над пассажиркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование»), 105 («Убийство, сопряженное с изнасилованием») и 158 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.

По данным следствия, 22 мая 2025 года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала отвечать на телефон и не вышла на работу.

Слаженная работа следователей СК и оперативных сотрудников МВД позволила в кратчайшие сроки раскрыть преступление. По камерам наблюдения они установили момент ее отъезда от одного из заведений города на автомобиле, водителем которого был местный житель.

Следствие установило, что мужчина работал таксистом и приехал к ней на заказ. В ходе поездки он обнаружил, что пассажирка уснула. Злоумышленник остановил автомобиль рядом с остановкой общественного транспорта «ЗАО Пластик» пересел к ней на заднее сиденье и напал на пострадавшую. Он нанес девушке множественные удары по различным частям тела, а затем изнасиловал. После этого с целью скрыть преступление лишил ее возможности дышать.

Затем он вывез потерпевшую в лесную местность, похитил телефон, закопал женское тело и скрылся.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

