Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

В Хакасии арестовали мужчину за развращение малолетних

В Хакасии арестовали мужчину за развращение малолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2026 года 25-летний житель Ростовской области в одной из социальных сетей создал страницу с вымышленным именем, затем он познакомился с двумя малолетними девочками из Хакасии и начал вести с ними интимную переписку.

Родители одной из пострадавших обнаружили эти сообщения и сразу обратились в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи СК совместно с сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью МВД и при силовой поддержке СОБР задержали фигуранта в Ростовской области.

Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и занимаются сбором и закреплением доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин в своей квартире насиловал несовершеннолетнюю дочь.