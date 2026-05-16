Стали известны подробности о найденном у берегов Дании мертвом ките

Bild: Мертвым китом у берегов Дании оказался застревавший в ФРГ Тимми

Мертвый кит, найденный у берегов датского острова Анхольт в Северном море, оказался горбатым китом по кличке Тимми. В прошлом его неоднократно замечали застрявшим на мелководье у ФРГ в Балтийском море, пишет газета Bild со ссылкой на Датское ведомство по охране окружающей среды.

Датские водолазы вместе с немецким ветеринаром повторно осмотрели тушу 16 мая и обнаружили на его спинном плавнике трекер, благодаря которому удалось идентифицировать животное. В правительстве заявили, что датчик не был найден при первичном осмотре 15 мая из-за того, что кит лежал на боку — позже его перевернули на спину.

Министр окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания Тилль Бакхаус заявил, что инцидент с Тимми должен стать напоминанием о том, что к природе, защите видов и климата нужно относиться серьезнее. Теперь властям предстоит решить дальнейшую судьбу туши.

Тимми впервые был обнаружен на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. С тех пор ему несколько раз удавалось выплывать на глубину благодаря помощи спасателей. С конца марта кит несколько недель почти неподвижно находился на мелководье в бухте острова Пель. Эксперты считали, что он не сможет выжить, поэтому не предпринимали попытки помочь. В середине апреля министерство окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании все же разрешило волонтерам помочь Тимми, после чего его успешно спасли и в начале мая выпустили в Северное море.

Ранее сообщалось, что туша луны-рыбы, весящая больше одной тонны, заблокировала канал возле острова Сакка-Сессола в Венеции.