17:32, 16 апреля 2026Из жизни

Туша огромного существа заблокировала канал в знаменитом городе

Туша луны-рыбы весом более тонны заблокировала канал в Венеции
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sean Murphy Studios / Shutterstock / Fotodom

В Венеции туша луны-рыбы, весящая больше одной тонны, заблокировала канал возле острова Сакка-Сессола. Об этом пишет Need To Know.

Первым останки огромного существа на поверхности воды заметил водитель водного такси и сообщил властям. Тушу занесло течением в канал с оживленным судоходством. Администрация знаменитого итальянского города выпустила предупреждение для капитанов яхт, что луна-рыба представляет серьезную опасность.

В итоге извлечь тушу из воды смогли только с помощью пожарной команды, на вооружении которой был небольшой плавучий подъемный кран. Однако даже с его помощью на освобождение канала понадобилось несколько часов. Как пишет Need To Know, луны-рыбы обитают в Средиземном море, но живут на большой глубине и редко появляются у побережья.

Луна-рыба — это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Ее длина и ширина могут достигать трех-четырех метров. Считается уязвимым видом.

В августе 2025 года сообщалось, что в Великобритании огромная луна-рыба всплыла около пляжа в графстве Корнуолл. Необычное животное напугало жителей города Сент-Айвс.

