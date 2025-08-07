Из жизни
Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

Огромная луна-рыба всплыла около пляжа в Великобритании и напугала отдыхающих
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: National Coastwatch St Ives / Billy N / The Mirror

В Великобритании огромная луна-рыба всплыла около пляжа в графстве Корнуолл и напугала отдыхающих. Об этом сообщает Daily Mirror.

Странное дискообразное существо на поверхности воды заметили у побережья города Сент-Айвс в воскресенье, 3 августа. Посетители пляжа начали фотографировать рыбу, и только позже выяснили, что это была обыкновенная луна-рыба. Береговая охрана также следила за редким для этого региона существом и даже подняла в воздух дрон, чтобы снять его получше.

Через некоторое время луна-рыба снова ушла на глубину. Как пишет Daily Mirror, рыбы этого вида появляются у берегов Великобритании очень редко, однако за последние два месяца это уже второй случай. В июне огромную луна-рыбу заметил житель города Пул на берегу Ла-Манша.

Луна-рыба — это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Ее длина и ширина могут достигать трех-четырех метров. Считается уязвимым видом.

В апреле сообщалось, что в Эгейском море впервые за семь лет заметили огромную луну-рыбу. Редкое животное сняли на видео.

