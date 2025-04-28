Огромную редкую рыбу заметили впервые за семь лет и сняли на видео

У берегов Греции впервые с 2018 года заметили огромную луну-рыбу

В Эгейском море впервые за семь лет заметили огромную луну-рыбу. Об этом сообщает сайт Greek Reporter.

Рыбакам удалось снять луну-рыбу на видео в районе острова Самотраки. Появление представителей этого вида у берегов Греции `— крайне редкое событие. В последний раз луну-рыбу видели в тех местах в 2018 году, когда она появилась у острова Закинф в Ионическом море.

Луна-рыба — это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Ее длина и ширина могут достигать трех-четырех метров. Считается уязвимым видом.

В 2020 году сообщалось, что двое рыболовов из Австралии рискнули поплавать возле гигантской луны-рыбы. Свою встречу с ней они сняли на видео.

