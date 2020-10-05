Рыболовы рискнули поплавать с огромной рыбой и сняли ее на видео

Видео: 9News

Двое рыболовов из Австралии рискнули поплавать с огромной рыбой и сняли ее на видео. Об этом сообщает 9News.

Эл Макглашен (Al McGlashan) и его сын Купер (Cooper) рыбачили с лодки недалеко от Сиднея. Неожиданно они услышали характерный плеск. «Сначала мы решили, что это акула, но когда подплыли поближе, то поняли, что это огромная рыба-солнце», — рассказывает Эл.

Оба рыболова прыгнули в воду, чтобы поплавать возле гиганта. «Я в итоге чуть-чуть похлопал ее по спине. Ей вроде понравилось, — говорит Купер. — Потрясающе, каким маленьким я казался рядом с этим животным. Серьезно, такие впечатления бывают раз в жизни».

Рыба-солнце, также известная как обыкновенная луна-рыба или рыба-голова, — это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Размер рыбы-солнца может составлять до трех-четырех метров в длину и ширину. Считается уязвимым видом.

Ранее сообщалось, что на побережье австралийской реки обнаружили редкую рыбу-солнце. Первоначально заметившие ее туристы подумали, что наткнулись на «инопланетянина».

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