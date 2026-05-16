Женщина втайне от семьи пыталась уехать в Москву из Бишкека и исчезла

78-летняя жительница Бишкека втайне от семьи пыталась уехать в Москву и исчезла. Родственники ее ищут, пишет Baza.

По данным издания, женщина в молодости училась в Москве, а в последние годы она мечтала вернуться в столицу России.

Сообщается, что пенсионерка приобрела авиабилет до Москвы на 14 мая, но в самолет так и не села, перестав выходить на связь. Женщину видели сначала в аэропорту Манас, а затем на границе с Казахстаном. Предположительно, она могла отправиться в Москву наземным транспортом.

Близкие пропавшей женщины сообщили, что это уже не первая попытка пенсионерки уехать в Москву, и им неоднократно приходилось снимать ее с рейса в столицу России, в последний раз — пару недель назад. Они высказали опасения из-за такой поездки.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка с деменцией отправилась в Армению и загадочно пропала в аэропорту. К поискам подключились сотрудники посольства России.